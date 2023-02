Líder do PT defende mobilização para levar Campos Neto à Câmara

Apoie o 247

CartaCapital - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PR), confirmou nesta quinta-feira (9) ter assinado um requerimento para convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A taxa básica de juros, em 13,75% ao ano, está no centro de críticas do presidente Lula (PT) ao comando da instituição.

“O presidente do Banco Central, como qualquer outra autoridade, tem de explicar suas decisões e, principalmente, as consequências para a vida do País, a geração de empregos e o setor produtivo”, afirmou Dirceu a CartaCapital.

