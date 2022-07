Liderança chinesa realiza simpósio econômico com personalidades de fora das fileiras do Partido Comunista

Na ocasião, Xi Jinping pediu às personalidades de fora do Partido o consenso político e que valorizem as vantagens do progresso socioeconômico edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China realizou no dia 25 de julho em Pequim um simpósio com personalidades de fora do Partido para ouvir as opiniões e sugestões dos comitês centrais dos partidos democráticos, responsáveis pela Federação Nacional de Indústria e Comércio, além de representantes de personalidades sem filiação partidária, em relação à atual situação econômica e do trabalho econômico a ser realizado na segunda metade do ano.

Depois de ter ouvido as palavras dos presentes, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que, ao longo deste ano, o governo chinês coordenou a prevenção e controle da pandemia e o desenvolvimento econômico e concretizou a “batalha para proteger Xangai”, tendo experimentado o teste mais severo desde a luta conta a pandemia em Wuhan. Com os esforços de todos, novos êxitos no desenvolvimento socioeconômico foram alcançados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, Xi Jinping pediu às personalidades de fora do Partido o consenso político, valorizem as vantagens do progresso socioeconômico e convirjam seus esforços a fim de criar um ambiente propício para a concretização do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.