Lideranças do PT no Congresso querem votar reforma tributária antes de nova âncora fiscal

247 - Lideranças do PT no Congresso Nacional defendem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, priorize a votação da reforma tributária antes de levar adiante os debates sobre a nova âncora fiscal que irá substituir o teto de gastos.

“O argumento é de que a reforma é debatida há mais tempo no Congresso. Petistas também avaliam que será mais fácil para o governo definir uma nova âncora fiscal quando souber o cenário de unificação dos tributos no país”, destaca a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo a reportagem, integrantes do partido avaliam como “difícil o Congresso votar ao mesmo tempo projetos com temas de grande relevância. Uma alternativa seria as duas propostas começarem a tramitar em Casas Legislativas diferentes”.

