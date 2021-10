Líderes caminhoneiros alertam para desabastecimento de diesel por corte da Petrobrás

Apoie o 247

247 - Representantes de várias entidades de caminhoneiros alertaram seus associados para um possível desabastecimento de diesel por causa de cortes que a Petrobrás estaria fazendo no fornecimento a distribuidoras. Caminhoneiros decidiram que entrarão em greve no dia 1 de novembro e têm como uma das reivindicações a mudança na política de preços da Petrobras para combustíveis para reduzir a flutuação do diesel.

Segundo a coluna de Chico Alves, publicada no portal Uol, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos (Abrava) encaminhou no sábado (15) um comunicado informando motoristas que a categoria pode sofrer sérios prejuízos devido aos cortes. Como consequência, disse a entidade, provavelmente o diesel terá que ser importado, "o que gerará um acréscimo no valor do litro próximo a R$ 0,60 (sessenta centavos) graças à política de paridade internacional de preço dos combustíveis que a Petrobras segue", disse o texto.

De acordo com o presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, o risco de desabastecimento também pesou no indicativo de greve. "Foi um motivo a mais", afirmou.

O secretário nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), Carlos Alberto Litti Dahmer, destacou que o Brasil tem "uma refinaria vendida, na Bahia, e as outras sete refinando apenas 40% da sua capacidade". "Então é preciso buscar isso fora, enquanto poderíamos ser praticamente autossuficientes", disse. "É um crime o que vem sendo feito pelos governos nessa área".

Segundo Plinio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), o "governo tem é que botar as refinarias a todo vapor que não vai faltar". "Por qual motivo antes de 2017 a gente era autossuficiente em combustível e agora não é mais? Acabou a Petrobras?".

