Líderes de finanças do G20 alertam para desafio global dos conflitos regionais, mostra esboço de comunicado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Os líderes de finanças do G20 devem dizer que a economia global continua enfrentando vários desafios, incluindo "conflitos em muitas regiões" e tensões geoeconômicas, de acordo com uma versão preliminar do comunicado vista pela Reuters.

A versão preliminar do comunicado também afirma que a probabilidade de um pouso suave na economia global tem aumentado, mas a incerteza continua alta.

continua após o anúncio

"Os riscos para as perspectivas econômicas globais estão mais equilibrados", com uma desinflação mais rápida do que o esperado e uma consolidação fiscal mais favorável sustentando o crescimento, afirma o documento.

"Entre os riscos negativos para a economia global estão (guerras e) a escalada de conflitos, a fragmentação geoeconômica, o aumento do protecionismo e as perturbações nas rotas comerciais", mostra o esboço.

continua após o anúncio

O fato de as palavras "guerras e" estarem entre parênteses sugere que ainda não houve consenso dentro do grupo sobre a inclusão da linguagem na versão final.

Com os países profundamente divididos sobre a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, as autoridades financeiras do G20 devem deixar de lado a geopolítica e se concentrar nas questões econômicas globais, quando se reunirem em São Paulo nesta semana.

continua após o anúncio

O Brasil é o atual presidente do G20.

A coordenadora brasileira da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, disse nesta terça-feira que o grupo está a caminho de um "comunicado curto que reflita as prioridades brasileiras".

continua após o anúncio

Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, também disse em um briefing que não havia nenhuma proposta concreta sobre a mesa para a negociação de dívidas, acrescentando que a ideia é criar um novo "momento" para avançar na questão, incluindo também a discussão de mecanismos preventivos.

As autoridades financeiras e os chefes de bancos centrais do G20 estão se reunindo para analisar os desenvolvimentos econômicos globais em um momento de desaceleração do crescimento, tensões crescentes por dívidas recordes e preocupações de que a inflação possa ainda não estar controlada.

continua após o anúncio

No esboço do comunicado, os líderes financeiros do G20 apresentaram uma visão otimista sobre as perspectivas para os preços. A inflação diminuiu na maioria das economias, disseram, graças em parte a políticas monetárias "apropriadas", à redução dos gargalos na cadeia de suprimento e à moderação dos preços das commodities.

A prioridade para os bancos centrais ainda é garantir que a inflação convirja para a meta "em linha com os seus respectivos mandatos", afirma o documento.

continua após o anúncio

O esboço também afirma que o G20 reafirma seu compromisso com a taxa de câmbio, que alerta contra a volatilidade excessiva e os movimentos cambiais voláteis como indesejáveis para o crescimento econômico.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: