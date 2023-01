Liminar favorável ao BTG pode mudar rumos e mais bancos devem brigar contra Americanas

Apoie o 247

247 - Bancos devem começar a entrar na Justiça agora que o BTG Pactual obteve uma liminar que bloqueia R$ 1,2 bilhão da Americanas, que estava protegida dos credores.

O banco de investimentos acusa os principais acionistas da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles, fundadores da 3G Capital, de terem conduzido uma gestão fraudulenta da empresa, que tem um rombo contábil de R$ 20 bilhões.

Segundo os jornalistas Marcela Villar, Talita Nascimento e Altamiro Silva Junior, do Broadcast+, "como o BTG 'largou na frente e conseguiu brigar com o dinheiro no bolso', outros bancos não querem ficar para trás". "'Dificilmente os bancos vão fazer negociação e não aceitar deixar de ser amortizado. Essa vitória do BTG mudou os rumos da negociação'".

