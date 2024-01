Lindbergh condena entreguismo do Globo e defende política industrial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Lindbergh Farias, em seu X – Como de costume saiu mais um editorial neoliberal e entreguista do Globo . Ele critica o lançamento do programa de fortalecimento industrial do governo, o "Nova Indústria Brasil". Com o mesmo tom anti-soberano do editorial sobre a visita do presidente Lula na Refinaria Abreu e Lima, este diz que foi muito bom o Brasil ter virado um "fazendão" de produtos agrícolas enquanto a indústria decaiu. O interessante é que ele se contradiz nesse pensamento.

Ele diz que o Brasil se desindustrializou antes de ficar rico desde a década de 1990 por razões internas e externas. No entanto, por vergonha ou covardia, eles não assumem que eles eram a favor desse processo na época. Nesse mesmo pensamento, eles falaram que países ricos como EUA e a Coreia do Sul também passaram por esse mesmo processo de desindustrialização na mesma época. Só faltou dizer um detalhe muito importante: esses dois países JÁ TINHAM SE TORNADO RICOS ATRAVÉS DA INDÚSTRIA quando isso aconteceu.

continua após o anúncio

Então, eu não sei se é por cinismo ou por falta de um estudo um pouco mais aprofundado, mas parece que o Globo se contradiz querendo afirmar suas ideologias entreguistas que não se sustentam à luz da história. O desenvolvimento passa pela indústria, e Lula sabe disso!

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: