LinkedIn corta quase mil empregos em cenário de crise

247- A maior rede social de relacionamentos profissionais, o LinkedIn, da Microsoft, anunciou nesta terça-feira que vai cortar 960 empregos, ou 6% de sua força de trabalho global, reflexo do forte impacto na demanda por seus produtos digitais de recrutamento, por conta da pandemia.

Segundo reportagem do jornal O Globo, as demissões ocorrerão nas divisões de vendas e contratação do grupo.

Como os lockdowns para conter o coronavírus atingiram empresas em todo o mundo, os negócios do LinkedIn sofreram quando as empresas demitiram funcionários ou reduziram drasticamente a contratação, acrescenta a reportagem.

