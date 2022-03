Liquidação de ações chinesas é aprofundada em meio a temores sobre Covid-19 e sanções dos EUA

Apoie o 247

247 - Uma liquidação nas ações chinesas se aprofundou nesta terça-feira, 15, com preocupações sobre os laços do país com a Rússia e o alerta dos Estados Unidos de que não permitirão que países tenham laços econômicos significativos com o país de Vladimir Putin. Além disso, os mercados reagem ao maior surto do coronavírus no país em 2 anos.

>>> EUA alertam China: "não permitiremos que qualquer país compense a Rússia por suas perdas"

O ressurgimento de infecções levou o governo chinês a reativar a política de tolerância zero em diversas regiões, o que impacta diretamente a economia.

"O Hang Seng China Enterprises Index, que acompanha as ações chinesas negociadas em Hong Kong, caiu 6,6%, após uma queda na sessão anterior que foi a maior desde a crise financeira global de 2008. Os gigantes da tecnologia Alibaba Group Holding Ltd. e Tencent Holdings Ltd. lideraram o declínio. O índice Hang Seng de referência caiu 5,7%, seu maior declínio desde julho de 2015", escreve o site Bloomberg.

A bolsa de Shanghai teve queda de 4,95% e fechou o dia com 3.063,97 pontos -- pontuação mais baixa desde 1º de julho de 2020.

A SZSE caiu 4,36%, encerrando com 11.537,24, o menor nível desde 18 de junho de 2020.

