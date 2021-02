Lucro da Gerdau sobe 939% no quarto trimestre e vai a R$ 1 bilhão

Segundo dados divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), lucro líquido da Gerdau foi de R$ 1,057 bilhão nos últimos três meses de 2020, um crescimento de 939% em relação ao mesmo período do ano anterior edit

Do Infomoney - A Gerdau teve lucro líquido de R$ 1,057 bilhão nos últimos três meses de 2020, um salto de 939% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira.

Em termos ajustados, o lucro ficou em R$ 1,2 bilhão, ante R$ 61 milhões um ano antes. O Ebitda ajustado cresceu 169% ano a ano, para R$ 3,056 bilhões, com margem Ebitda ajustada em 22,4%, de 11,9% um ano antes.

Projeções compiladas pela Refinitiv apontavam lucro líquido de R$ 851,41 milhões e Ebitda de R$ 1,981 bilhão para o período.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.