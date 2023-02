Lucro da Vale cai 30% no 4° trimestre e vai a US$ 3,72 bilhões

Na comparação com o terceiro trimestre, houve um recuo de 16,4% edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Vale registrou lucro líquido de 3,72 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 30,4% versus o mesmo período do ano anterior, informou a companhia nesta quinta-feira.

O lucro líquido veio acima de estimativa da Refinitiv, que previa resultado de 2,5 bilhões de dólares no período.

Na comparação com o terceiro trimestre, houve um recuo de 16,4%.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda proforma ajustado) das operações continuadas somou 5 bilhões de dólares entre outubro e dezembro, ante 6,86 bilhões de dólares um ano antes.

A receita líquida da companhia no quarto trimestre foi de 11,94 bilhões de dólares, versus 13,10 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

No ano, o lucro da mineradora somou 16,73 bilhões de dólares, queda de 32,4% na comparação com 2021.

