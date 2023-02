Lucro da XP desaba e assusta mercado

Lucro do quarto trimestre da corretora ficou em R$ 783 milhões, uma queda de 21% em relação ao ano anterior edit

247 - A XP Investimentos anunciou nesta quinta-feira (16) uma queda de 21% no lucro no quarto trimestre de 2022, decepcionando até os mais céticos do mercado.

O lucro do quarto trimestre ficou em R$ 783 milhões. O consenso dos analistas era um lucro de R$ 1 bilhão. Já a receita líquida veio em R$ 3,2 bilhões, 12% abaixo das projeções.

Em relação ao ano de 2022, a instituição financeira anunciou lucro líquido de R$ 3,580 bilhões, praticamente estável em relação ao registrado um ano antes, de R$ 3,592 bilhões.

Os papéis da corretora Guilherme Benchimol desabaram quase 10% em Nova York na noite desta quinta-feira, depois do resultado, segundo Brazil Journal.

