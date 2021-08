Lucro do FGTS em 2020 será distribuído entre trabalhadores

247 - O Conselho Curador do FGTS anunciou nesta terça-feira (17), que todos os trabalhadores com saldo positivo até 31 de dezembro, vão receber parte do lucro do fundo em 2020: R$ 8,12 bilhões.

De acordo com o conselho, a cada R$ 1 mil de saldo na conta do FGTS ao fim de 2020, o trabalhador terá um incremento de R$ 18,63 em sua conta. Para saber quanto vai receber, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro por 0,01863517.

De acordo com reportagem da CNN, serão contempladas mais de 191 milhões de contas vinculadas ao fundo. A previsão é que os valores sejam depositados até 31 de agosto de forma proporcional aos saldos de cada conta.

