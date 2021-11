Luis Nassif demonstra como os combustíveis respondem por mais de 50% da inflação

Apoie o 247

247 - Em análise publicada no jornal GGN, o jornalista Luis Nassif destaca que o setor de transportes responde por 50,14% da inflação no acumulado do ano até o mês de outubro. "Se somar o peso dos combustíveis no grupo Habitação, a influência aumentará mais ainda", escreveu Nassif. De fato, impressiona o impacto do subgrupo combustíveis no item Habitação, que teve alta de 13,42% no IPCA de outubro: maios impacto foi exatamente por conta dos aumentos no gás e na energia elétrica.

Apenas em outubro, Transportes representaram 44,21% da alta do IPCA.

"A alta internacional do petróleo, somada à desvalorização do câmbio, seja integralmente repassada para os preços finais dos combustíveis. Explode a inflação afetando custo dos transportes e custo de vida, especialmente das faixas de menor renda e, por consequência, a política monetária do Banco Central e o custo do dinheiro por toda a economia", reforça o jornalista.

Leia a íntegra no jornal GGN e veja as tabelas abaixo:

