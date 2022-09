Luiz Carlos Bresser-Pereira: 'vitória de Lula no primeiro turno diminui a possibilidade de uma tentativa de golpe'

Apoie o 247

247 - O economista Luiz Carlos Bresser-Pereira afirmou nesta quarta-feira (21) que a vitória do candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhará a eleição no primeiro turno e, em consequência, diminuirá a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) tentar um golpe.

"A vitória de Lula no primeiro turno é importante porque diminuirá ainda mais as possibilidades de uma tentativa de golpe", disse Pereira no Twitter. "Lula será eleito e a capacidade de Bolsonaro ser bem-sucedido em um golpe é muito pequena. Poderão haver mais tentativas de golpe, mas os brasileiros já deixaram claro que estão prontos para bloquear o fascismo", complementou.

A pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (19), mostrou que Lula venceria a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continuou em segundo lugar. O petista venceria um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente manteve a liderança, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno. Lula venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

