Luiz Marinho: Lula significa volta do diálogo social e aumento do salário mínimo, a retomada da economia

Rede Brasil Atual - O senhor será ministro do Trabalho ou da falta de trabalho neste país? Ministro do Trabalho ou do desemprego?”, provoca Juca Kfouri ao abrir conversa com Luiz Marinho no programa Entre Vistas, da TVT. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo acaba de ser convidado novamente a trabalhar com Lula na Esplanada dos Ministérios. E novamente no Ministério do Trabalho em Emprego, que assumiu em 2005, antes de se tornar ministro da Previdência e, depois, prefeito.

Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos dos ABC e da CUT, Luiz Marinho observa que os desafios colocados agora (e que não são só no Ministério do Trabalho, mas em todas as áreas do governo) é buscar dialogar entre trabalhadores e de empregadores.

“Desse modo, construir um ambiente para o mundo do trabalho que seja o mais saudável possível para criar empregos de qualidade. Porque o que aconteceu com a ‘reforma’ trabalhista foi um processo de retirada de direitos da classe trabalhadora. Além da precarização do trabalho e a geração de subempregos. Então, precisamos cuidar também da qualidade dos empregos”, diz

Entretanto lembra que a pergunta poderia caber também em 2003, e que na ocasião foi respondida com sucesso. “Naquele momento o governo assumiu em 2003 com desemprego enorme. Durante o governo Lula (2003-2010) geramos 14 milhões de empregos com carteira assinada. E somando os governos Lula e Dilma, foram 22 milhões”, diz. O mesmo sucesso que acredita ser possível buscar agora.

Bom começo

Juca Kfouri lembrou recente fala do papa Francisco sobre a importância dos sindicatos como ferramenta e construção da qualidade do trabalho. “Não há sindicato sem trabalhadores e não há trabalhadores livres sem sindicatos”, disse o papa recebendo na segunda-feira (19), ao receber cerca de 6 mil membros da Confederação Geral Italiana do Trabalho.

