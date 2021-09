Luiza Trajano: 'varejo poderia estar melhor não fossem inflação, juro alto e falta de confiança'

"O problema é o juro alto e a falta de confiança. A falta de confiança leva ao aumento da inflação, que leva à alta de juro e isso afeta toda a cadeia de varejo", afirmou a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano edit

247 - A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano, lamentou, nesse domingo (26), a dificuldade de trabalho no varejo atualmente. "O problema é o juro alto e a falta de confiança. A falta de confiança leva ao aumento da inflação, que leva à alta de juro e isso afeta toda a cadeia de varejo", disse ela, que participou de evento do Parlatório, grupo que reúne formadores de opinião de todo Brasil. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A empresária negou que entrará na vida pública para disputar algum cargo eletivo. "Não sou candidata e não atendi as pessoas que me procuraram", disse ela, uma das líderes do movimento Mulheres do Brasil, que reúne 95 mil mulheres atualmente.

Em resposta a provocações feitas por Michel Temer no começo do evento, que perguntou sobre a possibilidade de ela entrar na política, Luiza Trajano disse que "não conheço do churrasco político, mas aprendi a cheirar desse churrasco".

"Então, presidente Michel (Temer), não sou candidata a presidente, nem a vice e a cargo nenhum. Não sou candidata, mas sou candidata a liderar uma frente de 100 mil mulheres", afirmou, acrescentando que um dos objetivos do Mulheres do Brasil é colocar 50% de mulheres nos cargos públicos.

"Os homens aqui presentes podem até não gostar, mas queremos 50% dos cargos públicos ocupados por mulheres", continuou.

