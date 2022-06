Lula afirma que cooperativas serão parte da solução para a economia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula, em discurso nesta quinta-feira, 2, durante evento no Rio Grande do Sul para debater o cooperativismo, defendeu essa forma de organização como maneira de revitalizar a economia do País.

"Para dar resultado, a cooperativa tem que ser resultado da descoberta da necessidade da cooperativa pelo povo a partir das suas dificuldades e sua realidade. Cabe ao governo criar condições de facilitar a organização, o crédito e ajudar até na compra de muitos produtos", disse Lula.

O ex-presidente afirmou que as cooperativas serão, em um eventual governo seu, parte da solução para os problemas que afetam a economia brasileira, como o desemprego elevado e a deterioriação das condições de trabalho. "Acredito no Estado com muitas cooperativas", acrescentou.

A maior lição que aprendi sobre cooperativas é que ninguém cria uma cooperativa de cima pra baixo. Ela tem que ser resultado da descoberta da necessidade da cooperativa pelo povo. E o governo tem que criar condições de facilitar a organização. — Lula (@LulaOficial) June 2, 2022

