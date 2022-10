Lula celebra apoio de economistas do Plano Real: ‘sabem que sou a garantia do exercício democrático’

O petista classificou como ‘loucura’ a cobrança pela indicação de seu ministério antes de vencer Bolsonaro no 2º turno edit

Carta Capital - O ex-presidente Lula (PT) comemorou, nesta quinta-feira 6, o apoio à sua candidatura anunciado por economistas que trabalharam com outros governos. Entre eles estão cinco responsáveis pela criação do Plano Real: André Lara Resende, Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida.

O petista foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de indicar ministros antes mesmo de vencer a eleição. Setores do “mercado” cobram, por exemplo, a confirmação do nome responsável pela Economia em um eventual novo governo Lula.

“Já fui candidato a presidente em 89, 94, 98, 2002, 2006… Nunca ninguém me pediu para indicar ministério antes. É loucura alguém imaginar que você pode indicar um time antes. Se eu tenho 10 economistas aqui e indico um, vou perder nove. Que loucura é essa?”, respondeu o ex-presidente. “Quando eu ganhar as eleições, vou montar o governo, não apenas com meus aliados. Tem gente de fora que vai participar.”

