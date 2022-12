Lula confirma a interlocutores Haddad na Fazenda e Mauro Vieira no Itamaraty

O ex-prefeito Fernando Haddad tinha sido o ministro da Educação mais longevo da Nova República e o embaixador Mauro Vieira é um dos nomes mais próximos do ex-chanceler Celso Amorim edit

Apoie o 247

ICL

Por Infomoney - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teria confirmado, em conversas com políticos nesta semana, os nomes de seus futuros ministros.

Segundo reportagem do jornal Valor Econômico desta sexta-feira (2), Lula teria dito a aliados que Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, será o novo Ministro da Fazenda.

Caso confirmada a notícia, Haddad retornará à Esplanada dos Ministérios após um hiato de 11 anos. Ele foi o ministro da Educação mais longevo da Nova República e vinha sendo apontado como o favorito para comandar a equipe econômica do novo governo.

Seu nome ganhou ainda mais força quando Lula o indicou como representante para participar de almoço promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) na última sexta-feira (25).

De acordo com a reportagem do Valor Econômico, Mauro Vieira, embaixador do Brasil na Croácia, teria sido o escolhido para comandar o Itamaraty – cargo que ocupou durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Vieira é um dos nomes mais próximos do ex-chanceler Celso Amorim, principal auxiliar de Lula em assuntos internacionais. Estuda-se retomar a Secretaria de Assuntos Estratégicos para acomodá-lo ou torná-lo assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais – posto ocupado por Marco Aurélio Garcia na primeira passagem de Lula pelo Palácio do Planalto.

Ainda segundo a reportagem, Lula também teria confirmado o nome de José Múcio Monteiro, ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) para o Ministério da Defesa.

Já o senador eleito Flávio Dino (PSB-MÁ), ex-governador do Maranhão, deverá ocupar o Ministério da Justiça, confirmando o favoritismo nos bancos de apostas.

As sinalizações de Lula teriam sido dadas em reuniões com políticos durante jantar realizado na casa da senadora Katia Abreu (PP-TO), em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.