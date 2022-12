Lula convida Jean Paul Prates para assumir a presidência da Petrobrás

Apoie o 247

247 – "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Jean Paul Prates (PT-RN) para assumir a presidência da Petrobras e pretende anunciá-lo na próxima semana. A ideia é divulgar o nome com a próxima leva de ministros, o que deve ocorrer na terça-feira (27)", aponta reportagem de Julia Chaib e Catia Seabra, na Folha.

"Durante a transição, o futuro indicado para a Petrobras defendeu a criação de algum mecanismo que sirva como 'colchão de amortecimento' para as flutuações dos preços dos combustíveis. Prates também acrescentou que a política de preços de combustíveis é 'do governo', não da Petrobras", acrescentam as jornalistas,

"Quem define política de preço de qualquer coisa no país, se vai intervir ou não, se vai ser livre ou não, se vai ser internacional ou não, é o governo. O que está errado e a gente tem que desfazer de uma vez por todas é dizer que a Petrobras define política de preços de combustível. Não vai ser assim. Vai seguir a política do governo? Claro", afirmou. Prates também disse que o novo conselho da Petrobras deve rever a política de distribuição de dividendos, que vêm sendo abusivos há vários anos.

