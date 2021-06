Lula critica teto de gastos e Rodrigo Maia reclama: “assusta o mercado”

247 - O deputado Rodrigo Maia, que foi expulso do DEM, fez uma crítica pública ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em seu governo, reduziu a dívida interna, equilibrou as contas públicas e fez com que o Brasil alcançasse o grau de investimento. Com esse histórico de boa gestão fiscal, Lula fez hoje uma crítica sensata ao “teto de gastos”, política adotada por Michel Temer e Rodrigo Maia após o golpe de 2016 - e que não trouxe bons resultados ao País.

“A quem interessa o teto de gastos? Aos banqueiros? Ao sistema financeiro? Gasto é quando você investe um dinheiro que não tem retorno. Quando você dá 1 bilhão pra rico é investimento e quando você dá R$ 300 pro pobre é gasto?! Nós vamos revogar esse teto de gastos”, disse Lula, em entrevista nesta manhã, a uma rádio da região Norte. Em seguida, Maia foi ao twitter. “A proposta do Lula não precisa assustar o mercado. O próprio Paulo Guedes fez pior do que revogar o teto de gastos: ele descumpriu e desmoralizou o teto em troca da reeleição do Bolsonaro”, afirmou. Confira:

A proposta do Lula não precisa assustar o mercado. O próprio Paulo Guedes fez pior do que revogar o teto de gastos: ele descumpriu e desmoralizou o teto em troca da reeleição do Bolsonaro. https://t.co/mSpxK0yxT1 June 17, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.