Lula define taxa de juros para empréstimo consignado do INSS em 1,97%

Medida reduz o custo do crédito para aposentados e pensionistas do INSS e busca o fim do impasse entre governo e bancos, que rejeitaram proposta anterior de redução da taxa

247 - O presidente Lula definiu em reunião com ministros e auxiliares no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (28), que o teto dos juros para empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS seja fixado em 1,97%. A medida tem como objetivo reduzir o custo do crédito para esse público.

Para entrar em vigor, o percentual definido por Lula precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS). O colegiado se reunirá na tarde de hoje.

No último dia 13, bancos privados e públicos, incluindo Caixa e BB, rejeitaram proposta de redução do teto de juros para empréstimo consignado ofertada pelo CNPS de 2,14% para 1,7%. A medida contrariou, inclusive, o Planalto.

Para agradar as partes, integrantes da Casa Civil e do Ministério da Fazenda passaram a articular um percentual intermediário. Ou seja, maior que o 1,7%, mas menor que o 2,14% que valia antes de 13 de março.

