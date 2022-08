Lula diz a empresários que fará governo participativo, exalta Alckmin e novamente garante "previsibilidade e credibilidade"

Ex-presidente tem repetido que o Brasil, com "previsibilidade, credibilidade e estabilidade", certamente voltará a ser destino de investimentos estrangeiros edit

247 - Em conversas com empresários, o ex-presidente Lula (PT) tem repetido que seu eventual terceiro governo promoverá uma situação de "previsibilidade e credibilidade" no país.

As duas palavras, acrescidas à "estabilidade", parecem ter se tornado uma espécie de mantra do petista conquistar apoio do setor empresarial brasileiro. "Previsibilidade, credibilidade e estabilidade", segundo ele, permitirão que o Brasil volte a ser destino de investimentos estrageiros.

Segundo a Folha de S. Paulo, Lula também tem exaltado seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, e dito que fará um governo participativo, ouvindo variados setores da sociedade antes de tomar decisões.

O petista também afirma que não guarda rancor pela perseguição judicial e midiática que sofreu nos últimos anos, o que o levou a ficar 580 dias preso injustamente.

