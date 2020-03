Lula: o dólar dispara porque ninguém confia nesse governo

“O Brasil só não está em colapso financeiro porque os governos do PT acumularam US $ 370 bilhões em reservas internacionais”, lembrou o ex-presidente, afirmando que elas estão sendo queimadas por Bolsonaro e Guedes para "alimentar especuladores" edit

247 - Em meio à disparada do dólar, o ex-presidente Lula lembrou neste sábado 7 em sua conta no Twitter da herança de reservas internacionais deixada pelos governos do PT e disse que elas estão sendo queimadas por Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes “para alimentar especuladores”.

“O Brasil só não está em colapso financeiro porque os governos do PT acumularam US $ 370 bilhões em reservas internacionais. Bolsonaro e Guedes estão queimando rápido essa herança pra alimentar especuladores. O dólar dispara porque ninguém confia nesse governo”, postou Lula, mostrando gráficos.

