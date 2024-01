Lula diz que buscará solução conjunta com Paraguai para tarifas de Itaipu

As declarações do presidente brasileiro ocorreram após encontro e almoço com o presidente do Paraguai, Santiago Peña edit

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que pretende rediscutir as tarifas da usina binacional de Itaipu e que busca uma solução conjunta.

As declarações do presidente brasileiro ocorreram após encontro e almoço com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que está em visita oficial ao Brasil.

Em 19 de dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a tarifa de repasse da energia da hidrelétrica binacional Itaipu para 2024, fixando o valor em 17,66 dólares por quilowatt mês, uma queda de 12,69% ante 2023.

A tarifa foi definida em caráter provisório, uma vez que o valor do principal componente da tarifa, o Custo Unitário do Serviço de Eletricidade (Cuse), ainda precisa passar por deliberação pelo conselho de administração da usina.

Para o cálculo da tarifa provisória, foi usado como base o Cuse praticado em 2023, de 16,71 dólares por quilowatt mês.

