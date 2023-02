Lula diz que 'Desenrola' deve ser lançado na semana que vem

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (28) que o programa de renegociamento de dívidas do governo federal, o 'Desenrola', está pronto e deve ser oficialmente lançado na próxima semana.

“No Dia das Mulheres, vamos apresentar a tal da lei que garanta que a mulher receba o mesmo salário do homem se exercer a mesma função”, disse Lula em solenidade no Palácio do Planalto. “Outra coisa importante para ser anunciada é o Desenrola. Está pronto, acho que semana que vem vamos anunciar", afirmou.

O mandatário explicou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido discussões com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com o Banco do Brasil e com empresários para formular uma proposta.

