Lula diz que não é favorável à estatização de tudo, mas defende Correios, Eletrobrás e Petrobrás estatais

Ex-presidente ainda voltou a criticar a dolarização do preço dos combustíveis no país e disse: "vamos abrasileirar o preço da gasolina"

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não é a favor da estatização em todos os setores da economia, mas defendeu que algumas empresas estratégicas precisam ter participação do Estado, nem que seja no formato de economia mista.

Em entrevista à rádio Progresso, do interior do Ceará, o ex-presidente e provável candidato à Presidência que lidera as pesquisas de intenção de voto para o pleito de outubro, afirmou que pretende fortalecer empresas estatais como a Eletrobras (ELET3;ELET6) e os Correios, que estão em processo de privatização pelo atual governo, além da Petrobras (PETR3;PETR4).

Lula voltou a criticar a dolarização do preço dos combustíveis no país.

“Eu sei que o mercado fica nervoso, mas nós vamos abrasileirar o preço da gasolina”, disse.

Assista à íntegra da entrevista:

