Lula diz que o estado voltará a ser indutor do crescimento

Do site Lula.com.br – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante caminhada em Maceió (AL), que, se ganhar as eleições, o Estado brasileiro voltará a ser indutor da economia, financiando micro, pequenos e médios negócios e oferecendo crédito barato para quem quiser empreender e trabalhar por conta própria.

“O que nós queremos dizer é que o Estado vai voltar a ser indutor da economia. Vai financiar com crédito micro pequenos e médios empreendimentos. Quem quiser começar um negócio vai ter crédito barato para que o país volte a crescer e a gerar oportunidade de emprego para todo mundo”.

Ao lado do candidato ao governo Paulo Dantas, Lula afirmou que a Petrobras não será privatizada, assim como outras empresas públicas, como Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNB.

“Eu queria dizer que esse o Brasil vai ser reconstruído. O salário mínimo vai voltar a aumentar, nosso aposentado vai ser tratado com o respeito que merece, pelo que fez pelo país quando estava trabalhando. E a terceira coisa é que vamos gerar emprego e vamos acabar com a fome nesse país”, discursou, destacando a retomada de obras paralisadas do PAC como um estímulo inicial à construção civil para geração de empregos.

