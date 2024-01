Lula diz que trabalha para Haddad ser o "melhor ministro da Fazenda" na história brasileira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou evento de aniversário da USP nesta quinta-feira, em São Paulo, para fazer elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem tentando acomodar diferentes correntes de pressão dentro e fora do governo para colocar em prática o plano de zerar o déficit fiscal brasileiro.

Em seu discurso, Lula afirmou que Haddad -- também presente ao evento -- foi o "melhor ministro da Educação" que o Brasil já teve. Haddad ocupou a pasta durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, entre 2005 e 2012.

continua após o anúncio

A uma plateia de acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP) e representantes de diversos órgãos públicos, Lula disse ainda que trabalha para que Haddad seja, agora, o melhor ministro da Fazenda do Brasil.

"Agora, recentemente, em um dos cargos mais importantes... do governo, eu tenho... o cara que foi, na época, o melhor ministro da Educação desse país, Fernando Haddad. E eu estou trabalhando para que ele seja o melhor ministro da Fazenda do país", disse Lula.

continua após o anúncio

Os comentários de Lula surgem em um contexto em que Haddad trabalha para entregar em 2024 um resultado primário zero, conforme meta estabelecida no Orçamento para o ano.

Entretanto, o ministro tem enfrentado nos últimos meses resistências da oposição no Congresso, da própria base de apoio ao governo, e de alas que não enxergam o déficit primário como algo necessariamente negativo.

continua após o anúncio

Em outubro do ano passado, Lula chegou a falar publicamente que dificilmente o governo atingirá o resultado primário zero em 2024, o que gerou críticas entre economistas do mercado financeiro. Desde então, porém, Haddad tem reiterado que a meta é zerar o déficit.

Lula participou nesta quinta-feira de evento de comemoração dos 90 anos da Universidade de São Paulo, na Sala São Paulo, na capital paulista. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participou do evento, além de Haddad.

continua após o anúncio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como um possível adversário de Lula na próxima campanha presidencial, em 2026, não compareceu ao evento.

(Por Fabrício de Castro)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: