Lula e Alckmin "pode dar coisa boa", diz Abílio Diniz

Empresário, que diz acreditar ainda na terceira via, acredita que Lula vai caminhar "para o centro" durante a campanha de 2022 e elogia Paulo Guedes: "algumas coisas saíram do controle? Isso acontece" edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Elogiando de forma inacreditável a política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem se encontrou na última semana, o empresário Abílio Diniz, acionista do Carrefour, acredita que Lula (PT) deve se dirigir para o centro durante a campanha e diz que uma possível chapa com Geraldo Alckmin (PSDB) “pode dar coisa boa”.

“Eu não queria falar de pessoas. Nem sequer o meu genro, Luiz Felipe d’Avila [pré-candidato do Novo], eu vou apoiar”, disse Diniz que evitou falar diretamente nos candidatos à eleição de 2022 em entrevista ao Valor Econômico desta quarta-feira (15).

Apoiador da chamada terceira via, o empresário afirma ter certeza que a disputa eleitoral “vai ser centrada na economia, na geração de emprego” e que pretende examinar os “planos econômicos” dos candidatos e não os nomes.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE