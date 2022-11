Lula é convidado para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, que acontece entre os dias 16 e 20 de janeiro na Suiça. Este será, se confirmado, o primeiro compromisso internacional de Lula após a sua posse, marcada para o dia 1º de janeiro. As informações são da CNN.

A presença de Lula em Davos é bastante aguardada, pois os olhos dos principais atores econômicos globais estarão novamente voltados ao petista, 20 anos após a sua primeira participação no fórum, em fevereiro de 2003, quando se comprometeu a combater a fome e que o Brasil trabalharia para reduzir as disparidades econômicas e sociais, para aprofundar a democracia política, garantir as liberdades públicas e promover os direitos humanos.

Ainda em janeiro, Lula deve participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), um dos principais blocos de debates políticos da região. O encontro acontece em Buenos Aires, na Argentina, no dia 24 de janeiro. O convite informal foi feito pelo presidente argentino Alberto Fernández durante encontro com Lula em São Paulo após o segundo turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.