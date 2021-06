Lula e FHC assinam nota conjunta em defesa da Argentina e do Mercosul contra iniciativas de Jair Bolsonaro

"Concordarmos com a posição do presidente da Argentina, Alberto Fernández, de que este não é o momento para reduções tarifárias unilaterais por parte do Mercosul, sem nenhum benefício em favor das exportações do bloco", diz trecho da nota assinada pelos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso edit

247 - Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso assinaram uma nota conjunta em apoio ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, que é contrário às reduções tarifárias do Mercosul, como deseja o governo Jair Bolsonaro.

"Concordarmos com a posição do presidente da Argentina, Alberto Fernández, de que este não é o momento para reduções tarifárias unilaterais por parte do Mercosul, sem nenhum benefício em favor das exportações do bloco. Concordamos também que é necessário manter a integridade do bloco, para que todos os seus membros desenvolvam plenamente suas capacidades industriais e tecnológicas e participem de modo dinâmico e criativo na economia mundial contemporânea", diz a nota, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

