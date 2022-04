Lula escala economista para ouvir demandas do empresariado e fortalecer programa de governo

Gabriel Galípolo, economista e ex-presidente do Banco Fator, recebeu a tarefa de conversar com representantes do mercado financeiro e foi orientado a "ouvir mais do que falar" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator e um dos principais conselheiros do PT para a área econômica, para ouvir as demandas de empresários e representantes do mercado financeiro.

De acordo com a coluna da jornalista Para , de O Globo, a iniciativa tem como base um pedido feitos pelo empresariado para que o ex-presidente, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto à Presidência da República, “apresentasse um ‘novo rosto’ para a área econômica em sua campanha” “escalando uma figura que não faz parte de seu passado” para conversar com o setor. A orientação repassada para o economista foi que ele “ouça mais do que fale”.

No início deste mês, Galípolo já havia acompanhado a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann em um jantar com empresários em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE