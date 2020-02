Lula: Guedes paga a banqueiros e economiza em cima do Bolsa Família

Ex-presidente aponta a contradição do ministro da Economia de Bolsonaro e seu discurso de controle das contas públicas: "Enquanto o Paulo Guedes se esforça pra pagar banqueiros, faz economia em cima do Bolsa Família, do seguro desemprego e da aposentaria de milhões de famílias" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou a contradição do ministro da Economia, Paulo Guedes, e seu discurso de o governo Bolsonaro fazer um esforço para cortar gastos e fechar no azul as contas públicas. Lula observa que o Brasil, com as ações do atual governo, está "dificultando dinheiro para os pobres e facilitando para os ricos".

"O Brasil vai de encontro ao seu passado. Dificultando dinheiro para os pobres e facilitando para os ricos. Enquanto o Paulo Guedes se esforça pra pagar banqueiros, faz economia em cima do Bolsa Família, do seguro desemprego e da aposentaria de milhões de famílias", diz a postagem na conta de Lula no Twitter.

Reportagem da Folha de S.Paulo publicada nesta segunda-feira 10 aponta que o governo Bolsonaro "congelou o programa mesmo nas regiões mais carentes do Brasil. Uma a cada três cidades mais pobres do país não teve novos auxílios liberados nos últimos cinco meses com dados oficiais divulgados (junho a outubro de 2019)".

Com a barreira em todo o país, a fila de espera, que havia sido extinta em julho de 2017, voltou e não há previsão para ser novamente zerada. Cerca de 1 milhão de famílias aguardavam, em janeiro, uma resposta do Ministério da Cidadania para ingressarem no programa, diz a reportagem.