Lula insiste mas Lara Resende volta a recusar o Ministério do Planejamento

Informação foi passada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad: "ele conversou com o presidente e declinou, dizendo que não tinha intenção de participar do governo" edit

247 - Mesmo após conversar com o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o economista André Lara Resende manteve sua posição e não aceitou o convite para chefiar o Ministério do Planejamento.

A informação foi passada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT): "ele conversou com o presidente e declinou, dizendo que não tinha intenção de participar do governo. Eles ajudaram (Lara Resende e o economista Pérsio Arida) muito na transição", disse o petista em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição, em Brasília, nesta segunda-feira (26).

Tanto Lara Resende quanto Pérsio Arida, segundo Haddad, seguirão próximos ao governo Lula: "eles permanecem colaborando conosco, se dispuseram a participar de conselhos, informal ou formalmente. São figuras valiosas para o Brasil".

Haddad ainda disse que Lula tem cuidado pessoalmente dos nomes que assumirão a presidência dos bancos públicos e disse que deve definir nos próximos dias quem assumirá a Casa da Moeda, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a Secretaria de Assuntos Internacionais.

O nome para a Secretaria de Assuntos Internacionais será acertado junto ao futuro chanceler, Mauro Vieira. "Requisitei uma reunião com Mauro Vieira, porque temos que afinar a equipe internacional, onde Lula terá uma agenda forte".

