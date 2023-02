"Lula mostrou que o Banco Central está nu", diz Chico Alves, do UOL

"Lula usou o peso do cargo para chamar atenção para a aberração: o país tem a maior taxa de juros do planeta e não há nenhum motivo para isso", afirma o jornalista edit

247 - O jornalista Chico Alves afirma, em sua coluna no UOL, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “usou o peso do cargo para chamar atenção para a aberração:o país tem a maior taxa de juros do planeta e não há nenhum motivo para isso”. A observação do jornalista vem na esteira da polêmica criada pelas críticas de Lula por Lula ao Banco Central por manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano.

“Os críticos de sempre continuam tentando desqualificar o alerta do presidente da República, invocam uma propalada superioridade técnica do BC para tratar do assunto, mas Lula não voltou atrás. Trouxe Roberto Campos Neto, o chefão do Banco Central, para o centro das atenções. Desde que esse debate começou, há algumas semanas, espera-se que ele dê explicações convincentes para a manutenção dos juros nas alturas. Até agora, nada”, observa.

No texto, Chico Alves observa que “Lula não está mais sozinho nessa cruzada, alguns economistas importantes se juntaram a ele e a discussão está quente. O presidente conseguiu o que queria. Quebrou o silêncio em torno do assunto. Alerta que as decisões do BC podem levar o país à recessão e causar desemprego, justamente os males que deveria evitar”.

“Esse é um raro momento em que o pensamento único dos banqueiros e operadores financeiros, que geralmente norteiam a imprensa, está sendo contraditado. Não se sabe quando e se as taxas de juros vão efetivamente baixar. Mas uma coisa é certa, Lula está conseguindo mostrar ao país que o Banco Central está pelado. É o primeiro passo para a mudança”, finaliza.

