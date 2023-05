Lula no ato das centrais: “vamos voltar a criar muitos empregos e girar a economia do país, com seguridade social”

Presidente indicou diversas medidas para acelerar a economia durante seu discurso no Vale do Anhangabaú, em São Paulo edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato nacional de 1º de maio das centrais sindicais em São Paulo, em homenagem ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.

Lula chegou ao local no início da tarde e destacou o projeto de paridade de salário entre gêneros, proposta do governo que foi encaminhada como Projeto de Lei. “Não podemos mais tolerar mulher ser vista como inferior”. destacou.

O presidente ainda ressaltou a medida do aumento real do salário mínimo acima da inflação: “Daqui pra frente, o trabalhador receberá além da inflação e da média do crescimento do PIB”.



"Vamos trazer de volta a geração de empregos. Já fui para os EUA, China, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai. E estamos dialogando com empresários estrangeiros para voltar a investir e gerar empregos no Brasil", disse.

Ao indicar a isenção de Imposto de renda para quem ganha até 2640,00 mil, o presidente afirmou que quer chegar ao patamar para quem ganha até 5 mil no final de seu mandato.

Lula também anunciou que irá lançar o PAC 3 que, sem suas palavras, “ será o maior projeto de obras e infraestrutura deste país”.

O chefe do executivo encerrou sua fala anunciando também que irá construir universidades federais na cidade de Osasco e na zona leste de São Paulo. "E irei na Zona Leste com o ministro Camilo Santana para anunciarmos que vamos começar e terminar essa universidade em meu mandato".

