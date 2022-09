Lula: 'O mercado que me interessa é aquele em que mulheres entram para comprar comida'

Apoie o 247

Carta Capital - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o Teto de Gastos e se queixou da preocupação com o “mercado” durante a crise econômica. As declarações ocorreram em um evento com profissionais da cultura no Pará nesta quinta-feira 1º.

Na mesma frase, Lula aproveitou para fazer um novo aceno ao eleitorado feminino, com o qual o seu adversário Jair Bolsonaro (PL) tem apresentado dificuldades para estabelecer um diálogo.

“O Brasil era a 12ª economia do mundo. Deixamos este País sendo a 6ª economia do mundo, agora retrocedeu para a 13ª. E só se fala em mercado, mercado, mercado e mercado. Mercado que me interessa é aquele em que as mulheres entram para comprar comida e que, muitas vezes, não conseguem levar aquilo que elas têm o direito de levar”, disse Lula.

Leia a íntegra na Carta Capital.

