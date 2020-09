Lula: 'o povo não consegue comprar arroz e a prioridade do governo são os fazendeiros'

Ex-presidente comentou no Twitter a alta do arroz, que chega a ser vendido agora por R$ 42,99 nos supermercados brasileiros. "O povo precisa ter dinheiro para comprar comida", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Lula comentou no Twitter nesta quarta-feira (9) a alta no preço do arroz, que chega a ser vendido agora por R$ 42,99 em supermercados brasileiros. Lula condenou a preocupação do governo Jair Bolsonaro com os fazendeiros, que recebem subsídio para a exportação de alguns produtos, enquanto o povo não consegue adquirir os alimentos necessários para a sobrevivência.

"O povo não tá conseguindo comprar 1 kg de arroz. O preço não para de subir. Enquanto isso a prioridade do governo são os grandes fazendeiros que recebem subsídio para exportar soja e milho", escreveu.

Lula disse ainda lembrar de quando era presidente e ouvia relatos de queda no preço do arroz. "Sempre lembro da minha felicidade quando era presidente e alguém me falava que o preço do Tio João tinha baixado... 'Ô Lula, você viu que o arroz tá 8 reais?!'. Nossa como eu ficava feliz. O povo precisa ter dinheiro para comprar comida".

