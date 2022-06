Lula: "o preço da gasolina vai ser em real"

"Por que vamos ficar dependentes do preço internacional?", indagou o pré-candidato do PT à Pesidência durante evento com lideranças do MDB alagoano edit

247 - O ex-presidente Lula assegurou que, caso seja vitorioso nas eleições presidenciais, a Petrobrás vai abandonar a paridade internacional adotada para fixar os preços dos combustíveis.

Em um evento com lideranças do MDB alagoano na sexta-feira, 17, o pré-candidato do PT, criticou a dependência da estatal aos mercados internacionais, o que prioriza lucros de acionistas e gera pressão por reajustes bruscos. Estavam presentes o senador Renan Calheiros (MDB-AL), o governador alagoano Paulo Dantas (MDB ) e o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Victor (MDB).

"Um governo nosso tem que dizer para vocês: eu quero um governo forte", afirmou Lula em sua fala, citando em seguida uma série de estatais que prometeu não privatizar, como Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobrás. "Nós vamos dizer que o preço da gasolina vai ser em real. Por que vamos ficar dependentes do preço internacional?", indagou. (Com informações do Valor PRO).

