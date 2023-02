"Lula precisa reverter a independência do Banco Central", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Banco Central hoje faz um movimento oposto ao desenvolvimento. "Lula precisa estabelecer um diálogo com a sociedade e reverter a independência do Banco Central", disse ele.

Na sua visão, a taxa Selic de 13,75% ao ano, a maior do mundo, gera uma ilusão de riqueza até para os rentistas, porque a moeda brasileira se desvaloriza. "É grave: a política monetária foi privatizada e o governo não tem condições de implantar uma política econômica. Estamos com o caminho pavimentado para o golpe se nada for feito", afirmou.

