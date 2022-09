Lula prepara pacote econômico voltado para a classe média

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preparando um pacote econômico voltado para classe média caso vença a eleição presidencial no pleito de outubro. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, as propostas analisadas incluem mudanças na faixa de isenção do Imposto de Renda, o socorro às famílias endividadas e o aumento do salário mínimo.

Segundo a reportagem, a campanha do petista fez um novo cálculo para a faixa de isenção do Imposto de Renda e “a ideia é retomar o patamar de 2010, quando o petista deixou o Planalto. Naquele ano, o valor nominal da isenção era de R$ 1.499, o que corrigido pela inflação corresponde a R$ 3.972 a preços de hoje”.

