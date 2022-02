Lula quer saber dos agentes do "mercado" o que eles podem fazer pelo Brasil – e não dirá o que fará pelo mercado

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pretende fazer nenhum tipo de promessa ao chamado "mercado". Ao contrário, ele cobrará dos investidores da Faria Lima o que eles podem fazer pelo Brasil, segundo informa a jornalista Bela Megale , do Globo. "O ex-presidente disse que questionará representantes do segmento sobre dois pontos: políticas sociais e como pretendem ajudar o país. Mais do que responder a perguntas de banqueiros, o petista diz que quer ouvi-los e que tem muitos questionamentos a fazer", escreve.

"A interlocutores, Lula afirma que, nos seus dois mandatos, o Brasil foi o único país do G20 que registrou superávit primário, além de o próprio mercado financeiro ter tido saldo positivo na sua gestão. Nesse contexto, diz que não precisa apresentar suas credenciais ao segmento", acrescenta. Recentemente, Lula se negou a participar de um evento promovido pelo BTG Pactual com presidenciáveis.

