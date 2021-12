Lula rechaça "superministro posto Ipiranga" e assume rédeas da área econômica na pré-campanha

Lula não fala de nomes ainda nem com seu círculo mais próximo, mas faz avaliações edit

247 - A ideia de um "superministro posto Ipiranga" é rechaçada por Lula, dizem fontes ouvidas pela Reuters. Segundo a agência de notícias, o ex-presidente já deixou claro: por enquanto, não tem porta-vozes e quem fala sobre economia é ele.

"Quem vai ser nosso porta-voz econômico? Ele (Lula). Ele sobretudo não quer delegar para ninguém, não acha necessário fazer agora, acho que tem mais credibilidade ele falar que um terceiro", disse uma das fontes ouvidas pela Reuters.

"Em oito anos de governo e mesmo depois, Lula aprendeu muito, tem hoje um pensamento econômico muito mais sofisticado e não tem e não quer um superministro", disse uma das fontes ouvidas pela Reuters.

No entorno do ex-presidente, vários nomes ligados à economia circulam. Na lista há nomes como Luiz Gonzaga Beluzzo, o professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Guilherme Mello, o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff Nelson Barbosa, e os ex-ministros Fernando Haddad e Aloizio Mercadante. Nenhum deles, no entanto, está autorizado a falar em nome de Lula.

"Não parece fazer sentido antecipar um nome que representaria uma determinada linha econômica. Ainda mais que isso dá percepção de fraqueza do seu capital político", diz Rafael Cortez, analista político da consultoria Tendências.

"Bolsonaro, ao transferir para (Paulo) Guedes essa responsabilidade total pela economia, colocou-se abaixo, mobilizou outro ator para emprestar credibilidade a seu governo."

Cortez destaca ainda que, com chances de vencer no primeiro turno, Lula não tem porque fazer acenos ao mercado, especialmente tendo oito anos de governo para mostrar.

"Não é o mercado que ganha eleição. Talvez nos bastidores, de maneira mais discreta, ele possa fazer essa aproximação, mas não tem porque apostar todas as fichas nessa relação", disse.

