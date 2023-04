Lula sanciona reajuste de 9% aos servidores públicos federais

"Pode não ser tudo que as pessoas desejavam, mas é muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima", declarou o presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) sancionou nesta sexta-feira (28) o projeto de lei que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. Em discurso no evento no Palácio do Planalto que selou a sanção, o presidente afirmou que o reajuste "pode não ser tudo que as pessoas desejavam, mas é uma coisa muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima durante o último período”.

Lula também falou na necessidade de fazer novos concursos públicos para repor o pessoal do funcionalismo. “Nós estamos em uma fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção do desmonte que nós encontramos, a quantidade de amigos dos homens que estavam em cargos públicos, cargos chamados ‘de confiança’, que a gente não pode desfazer. Eu imaginei que a gente poderia em um decreto só acabar com tudo. Não é possível, porque também você não pode fazer com que a máquina fique paralisada, ela tem que funcionar. E aos poucos você vai tendo que colocar o servidor no seu lugar, aqueles concursados no seu lugar. E a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para repor aquilo que tinha desaparecido. Às vezes há uma incompreensão, não sei se por má-fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso algumas pessoas começam a utilizar ‘começou a gastança’. As pessoas não querem compreender - mas sabem que é assim - que para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo você tem que contratar seres humanos, mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer".

Sobre o reajuste

O reajuste será concedido de forma linear a todas as categorias e começa a contar na folha a partir de 1° de maio, sendo pago no salário de 1º de junho. Ao todo, serão beneficiadas diretamente mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, que terão mais poder de compra, com um impacto direto na economia de cerca de R$ 11 bilhões ao longo deste ano.

É o primeiro acordo para reajuste de servidores públicos desde 2016. Naquele ano, a Mesa Permanente de Negociação entre servidores e governo federal foi desativada. Neste ano, a Mesa foi reaberta com a participação de cerca de 100 entidades representativas dos servidores públicos que assinaram o acordo de reajuste de 9% após rodada de negociações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.