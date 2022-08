Lula se encontra com nomes da indústria nesta terça-feira na Fiesp

Participarão do encontro diretores, conselheiros, associados e sindicatos ligados à Fiesp e ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará nesta terça-feira (9) de um debate sobre propostas para o Brasil com diretores, conselheiros, associados e sindicatos ligados à Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) e ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

O evento acontece na sede da Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h30.

