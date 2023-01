Lula se reúne com sindicalistas para discutir salário mínimo e "transformações no mundo do trabalho"

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reúne nesta quarta-feira (18) às 11h, no Palácio do Planalto, com presidentes de centrais sindicais do país.

Segundo Lula, o objetivo é debater as "transformações no mundo do trabalho". "Hoje recebo centrais sindicais para uma conversa no Palácio do Planalto. Foram 4 anos em que trabalhadores não eram ouvidos pelo governo federal. Vamos voltar a dialogar com todos para pensar as transformações no mundo do trabalho e uma vida melhor para o povo".

Lula pode anunciar nesta quarta a criação de grupos de trabalho que discutirão a fixação de uma regra que garanta o aumento real salário mínimo, o processo para contratação de trabalhadores por aplicativo e a elaboração de novas regras para a negociação coletiva entre trabalhadores e empresas.

Outro ponto que deverá estar na pauta da reunião entre Lula e sindicalistas é o salário mínimo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o valor será definido em conjunto com as centrais sindicais.

Ele, no entanto, sinalizou que a viabilidade de um valor acima dos R$ 1.302 já em vigor dependerá do cálculo do número de beneficiários do INSS, uma vez que uma parcela grande dos pagamentos previdenciários são indexados ao mínimo.

