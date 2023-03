Comitiva de Lula à China terá Joesley e Wesley Batista

Governo não vai pagar a viagem dos empresários. Objetivo é demonstrar o comprometimento do Brasil em fortalecer as relações comerciais comChina, prejudicadas com Bolsonaro edit

247 - Durante a próxima semana, o presidente Lula será acompanhado por uma comitiva de empresários em sua viagem à China, que incluirá os irmãos Wesley e Joesley Batista, proprietários do Grupo J&F. O objetivo do presidente Lula com a viagem à China é demonstrar o comprometimento do Brasil em fortalecer as relações comerciais com o país asiático, que foram bastante prejudicadas durante o mandato de Jair Bolsonaro.

Os irmãos Batista, que foram presos em 2017, fizeram acusações que afetaram especialmente o ex-presidente Michel Temer e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG). A Procuradoria-Geral da República (PGR) chegou a denunciar Temer por obstrução de justiça, mas em 2019 ele foi absolvido. Aécio, por sua vez, foi absolvido da acusação de ter recebido R$ 2 milhões em propina do empresário goiano.

O presidente solicitou pessoalmente ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que convidasse uma delegação de empresários para acompanhá-lo em sua viagem à China. A lista inclui, além dos irmãos Batista, figuras como Kleverson Scheffer, filho de Erai Maggi e representante do grupo Bom Futuro - um dos principais exportadores de soja globalmente. A comitiva também contará com líderes da Marfrig e da Bayer.

De acordo com o jornal O Globo, viajarão com Lula para a China:

Antônio Jorge Camardelli – ABIEC Cínthia Torres – Diretora técnica – ABIEC José Roberto Goulart – ALIBEM Wesley Mendonça Batista – J&F JBS Joesley Mendonça Batista – J&F/JBS Gilberto Tomazoni – CEO Global JBS Carlos Alberto Macedo Cidade – Diretor Relações Inst. JBS Marcio Soares Rodrigues – Gerente JBS Pedro Felippe Castellain Barbosa de Castro – Diretor Exp. Ásia JBS Renato Mauro Menezes Costa – Friboi Marcela de Souza Afonso Rocha – Diretora JBS Lincoln Bueno – Presidente da Mercúrio – Alimentos Paulo Sérgio Mustefaga – ABRAFRIGO José João Batista Stival Júnior – ABRAFRIGO Lincoln Lafaiete – ABRAFRIGO Marcos Antonio Pompei – ABRAFRIGO Rogerio Jose Bonato – ABRAFRIGO João Gonçalves Silva Júnior – ABRAFRIGO Etivaldo Vadão Gomes – Frigoestrela Etivaldo Gomes Filho – Frigoestrela Eduardo Gomes Caluz da Silva – Frigoestrela Ivon da Silva Jr – Frigorífico SILVA Daniela da Silva – Frigorífico SILVA Adilton Bittencourt – BOA CARNE Rafaella Bittencourt – BOA CARNE Murilo Leite – FRISACRE Maria Carolina Rebollo Machado Leite – FRISACRE Fabio Ricardo Leite – FRISACRE Marcos Paulo Parente Araujo – FRISACRE Maíra Santiago Pires Parente – FRISACRE Luana da Silva Machado – FRISACRE João de Almeida Sampaio Filho – Vice Presidente Minerva. Fabiano Parisoto – Diretor Grupo Bugio Ecofrigo Decio Coutinho – Presidente da ABRA Sandro Silva de Oliveira Júnior – SUPREMO Ricardo Santin – Presidente da ABPA Luis Rua – Diretor de Mercados ABPA Linda Chen – Representante ABPA na Ásia Marcos Antonio Molina dos Santos – Presidente do Conselho BRF Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos – Conselheira BRF Rogério Moraes – Diretor Asia BRF Bruno Machado Ferla – Vice Presidente Juridico e RI BRF Johnny Hiroki Fujihara – Gerente Asia Aurora Carlos Augusto dos Santos Zanchetta – Diretor Zanchetta Alimentos Alisson Navarro – Marfrig Cláudio Almeida Faria – Rio Branco Alimentos. José Roberto Gonçalves – Diretor de Qualidade BRF Marcio Rodrigues – Masterboi Alexandre Pedro Schenkel – Presidente ABRAPA Edson Mizoguchi – Coordenador Programa de Qualidade ABRAPA Marcelo Duarte – Diretor de relações Internacionais ABRAPA Jones Yasuda – Assessor Técnico ABRAPA Thomas Paul Reinhart – Assessor Comercial ABRAPA Marcelo de Godoy – CEO Simbiose Fertilizantes Juan Henrique Mena Acosta – Associação Bioinsumos João Bello Neto – Nortox Fabiano Maluf Amui – OUROFINO Geraldo Ubirajara Berger – BAYER Daniel Bernardes Fereira Rossi – HUBIO AGRO Reginaldo Minaré – ABBINS Pablo Gimenez Machado – Diretor Executivo Ásia SUZANO CELULOSE Amaury Pekelman – Diretor Relações Inst. Paper Excellence Claudio Laert Cotrim Passos – Paper Excellence Marcelo Kim Yuen Pan Diretor Jurídico – Paper Excellence André Meloni Nassar ABIOVE – (setor: óleos vegetais) Clébio Henrique Polvani Marques – VANCOUROS Vinícius Vanzella de Souza – VANCOUROS Andressa Silva – ABIARROZ João José Pietro Flávio – OCB Nelson Catarino Croda Machado – APROSMAT Kleverson Scheffer – Grupo Bom Futuro Julio Fortini – Ecoplan Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho – Representante CAOA Fábio Phelipe Garcia Pagnozzi – Instituto Brics Pedro Paulo Pagnozzi – Instituto Brics Mario Pagnozzi – Instituto Brics Fabrício Patriani – Instituto Brics Lijun Lei – Instituto Brics Itamar Antônio Canossa – Presidente Fórum Agro mato-grossense Ivanilse Tofoli Canossa – Fórum Agro mato-grossense Fernando Costa – Universidade Brasil Marcelo Peres – Universidade Brasil Sueme Mori – CNA Tarcisio Sachetti – Agro Investments Sachetti Alexandre Ferreira Lopes – MECH – Centro de Estudos do Mercado Chinês Ricardo Gracia – MECH – Centro de Estudos do Mercado Chinês João Marcelo Costa Fernandez Conde – Afrinvest Dereck Favero Birchall – Afrinvest

