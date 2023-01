Lula transfere Coaf para o Ministério da Fazenda

Apoie o 247

247 - Em meio à reestruturação dos ministérios no novo governo do PT, o presidente Lula transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad. A informação é do jornal O Globo.

O órgão responsável por fiscalizar movimentações financeiras atípicas estava na estrutura do Banco Central até então; agora volta à Fazenda, onde originalmente estava antes do governo de Jair Bolsonaro (PL).

No novo governo, a ideia é que o Coaf seja independente das secretarias e esteja vinculado diretamente ao ministério da Fazenda. O chefe do órgão, neste caso, terá que reportar diretamente ao ministro.

A intenção de Lula em transferir o Coaf para a pasta comandada por Haddad era conhecida desde a última semana . O órgão também chegou a ser cobiçado pelo ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, mas o presidente optou pela pasta econômica.

O jornal lembra que "o Coaf foi responsável pela produção de mais de mil relatórios que basearam as investigações da Operação Lava Jato."

